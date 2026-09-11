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Происшествия

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Глава ведомства запросил доклад о расследовании обстоятельств лишения свободы пациентов реабилитационного центра в Свердловской области

Глава ведомства запросил доклад о расследовании обстоятельств лишения свободы пациентов реабилитационного центра в Свердловской области

В сюжете программы на федеральном телеканале обсуждалась ситуация, связанная с функционированием реабилитационного центра в городе Екатеринбурге, где пациентов подвергали физическому и психологическому насилию.

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