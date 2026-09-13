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Новости Тамбова

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В Тамбове пройдет авторский вечер Александра Чайковского

В Тамбове пройдет авторский вечер Александра Чайковского

29 сентября на сцене Тамбовского драматического театра состоится авторский вечер композитора, народного артиста России Александра Чайковского.

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