Шойгу: Россия должна жестко отстаивать свои интересы в Закавказье

Запад продолжает попытки установить контроль над ресурсами и логистическими возможностями Закавказья, заявил во время выступления на совещании членов президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ секретарь ведомства Сергей Шойгу.
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