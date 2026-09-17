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Аргументы и Факты

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Шойгу: Россия должна жестко отстаивать свои интересы в Закавказье

Шойгу: Россия должна жестко отстаивать свои интересы в Закавказье

Запад продолжает попытки установить контроль над ресурсами и логистическими возможностями Закавказья, заявил во время выступления на совещании членов президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ секретарь ведомства Сергей Шойгу.

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