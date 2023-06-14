Русская весна

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Бои на Запорожском фронте: Армия России накрывает позиции и базы врага (ВИДЕО)

Бои на Запорожском фронте: Армия России накрывает позиции и базы врага (ВИДЕО)

Продолжаются бои на Запорожском фронте: Армия России накрывает вражеские позиции и базы. Уже несколько дней бои на ореховском направлении Запорожского фронта носят позиционный характер после сильных дождей.

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