Бои на Запорожском фронте: Армия России накрывает позиции и базы врага (ВИДЕО)

Продолжаются бои на Запорожском фронте: Армия России накрывает вражеские позиции и базы. Уже несколько дней бои на ореховском направлении Запорожского фронта носят позиционный характер после сильных дождей.
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