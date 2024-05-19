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Правило 4С: как наслаждаться коньяком и не пьянеть

Правило 4С: как наслаждаться коньяком и не пьянеть

Правило 4С: как наслаждаться коньяком и не пьянеть Елена ГалицкаяПридуманное французами правило 4С позволяет насладиться вкусом коньяка без опьянения Французы, знаменитые своими изысканными гастрономическими традициями, придумали уникальное правило 4С для распития коньяка.

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