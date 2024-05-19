Правило 4С: как наслаждаться коньяком и не пьянеть Елена ГалицкаяПридуманное французами правило 4С позволяет насладиться вкусом коньяка без опьянения Французы, знаменитые своими изысканными гастрономическими традициями, придумали уникальное правило 4С для распития коньяка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии