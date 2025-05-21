В Петербурге поймали трех распространителей запрещенных веществ

Наркотики продавали с помощью «закладок» Полиция Петербурга 15 мая задержала двух петербужцев, 22 и 25 лет, и 25-летнюю девушку, подозреваемых в распространении запрещенных веществ на территории Петербурга через тайники - "закладки".