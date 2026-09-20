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Донецкая группа новостей

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Двадцать человек, в том числе трое детей, пострадали при атаке БПЛА в

Двадцать человек, в том числе трое детей, пострадали при атаке БПЛА в Подмосковье. Двое погибли. По словам губернатора Воробьёва, 15 пострадавших госпитализированы, ещё шестеро получили помощь на месте и отказались от госпитализации.

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