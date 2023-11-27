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Ильгар Мамедов: «Нам удалось отстоять свое место в составе FIE. Все-таки здравомыслие у представителей большинства федераций присутствует

Конгресс Международной федерации фехтования (FIE) прошел 25 ноября в Шарм-эш-Шейхе. Украинская федерация вынесла предложение отстранить федерации фехтования России и Беларуси, но конгресс это предложение не поддержал.

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