Оценки за поведение появятся в российских школах с 1 сентября

Депутат Госдумы Ольга Пилипенко поддержала введение оценок за поведение в школах. Инициатива, предложенная Президентом РФ, стартует 1 сентября в шести регионах России и направлена на воспитание и корпоративную культуру учащихся.
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