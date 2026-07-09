Юрист рассказал, как получить компенсацию за поломку авто из-за плохого бензина

Необходимо строго следовать определенному алгоритму Некачественное топливо может обернуться дорогостоящим ремонтом, однако водители через суд могут не только получить компенсацию, но и наказать виновных, рассказал aif.
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