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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Юрист рассказал, как получить компенсацию за поломку авто из-за плохого бензина

Юрист рассказал, как получить компенсацию за поломку авто из-за плохого бензина

Необходимо строго следовать определенному алгоритму Некачественное топливо может обернуться дорогостоящим ремонтом, однако водители через суд могут не только получить компенсацию, но и наказать виновных, рассказал aif.

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