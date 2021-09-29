Взрыв бытового газа произошел в жилом доме под Пензой, пострадали двое

Хлопок бытового газа и пожар случился в многоквартирном доме в городе Сердобске Пензенской области. В результате пострадали два человека, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.
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