ВС РФ нанесли групповые удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе

Минувшей ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области.
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