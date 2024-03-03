Связанные одной сетью: зачем производству нужны технологии промышленного интернета вещей

Последние пару десятков лет часто говорят, что цифровые данные – это «новая нефть». Но откуда они берутся? Чего на самом деле стоит их собрать? Это совсем не простые вопросы, особенно для крупных корпораций, где информации огромное количество, а от корректной работы с ней зависят многомиллионные прибыли.