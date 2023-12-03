Связь утеряна навсегда? Что сейчас с россиянами, оставшимися в секторе Газа

Российские дипломаты не могут установить связь с некоторыми россиянами в секторе Газа. Соответствующим заявлением с агентством ТАСС поделилась пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.
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