Эксперт объяснила, откуда в Россию пришли морозы

8-10 декабря на большей части России — аномальные морозы. По данным Гидрометцентра, в Северо-Западном ФО температура на 7-10°С ниже климатической нормы, в центральном — на 8-17° (9 декабря в Костромской области до -35°С), в Якутии и на Чукотке — на 7-12°.