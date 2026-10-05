Какой сегодня праздник: 6 октября 2026

6 октября 2026 года — 279-й день года по григорианскому календарю (280-й в високосные годы). До конца года остаётся 86 дней.
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