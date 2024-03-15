Первый день президентских выборов в России прошёл с высокой явкой и рекордной для ДЭГ

Завершается первый день голосования на выборах президента России, которые проходят с 15 по 17 марта. Первый день показал рекордную явку избирателей, которые проголосовали тем или иным способом за первый день.
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