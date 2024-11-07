Путин напомнил о признании РФ границ Украины после распада СССР

Москва всегда признавала украинские границы в рамках договоренностей после распада СССР. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в рамках собственного выступления на пленарном заседании клуба "Валдай".
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