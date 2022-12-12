НЕВСКИЕ НОВОСТИ

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Не по дням, а по часам: высота снега в Петербурге достигла 10 см, впереди подъем до 18 см

Текущая отметка уже стала рекордным показателем нынешней зимы. Приближающийся к Петербургу циклон «Биргит» принес в город на Неве 3 мм осадков и довел высоту снежного покрова до 10 см.

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