Не по дням, а по часам: высота снега в Петербурге достигла 10 см, впереди подъем до 18 см

Текущая отметка уже стала рекордным показателем нынешней зимы. Приближающийся к Петербургу циклон «Биргит» принес в город на Неве 3 мм осадков и довел высоту снежного покрова до 10 см.
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