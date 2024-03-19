Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 173 подписчика

Нет технологий уровня РФ: Urenco оправдывается, что не может перестать покупать уран в России.

Нет технологий уровня РФ: Urenco оправдывается, что не может перестать покупать уран в России.

Лидер европейской ядерной энергетики компания Urenco принадлежит правительству Нидерландов, поэтому еще в самом начале спецоперации на Украине руководство заявило об отказе от контактов с российской стороной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарий Щерба
Ха ха ха ,  НЕ ТУДЫ  и  НЕ СЮДЫ , БЕЗ МАТУШКИ  РОССИИ ...!!???!!
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору