Wildberries начал выплаты пострадавшим продавцам после атаки на склады: компенсации получат более 88 тысяч предпринимателей Елена ГалицкаяМаркетплейс Wildberries приступил к выплатам продавцам, которые понесли потери после атаки на складские объекты компании.
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