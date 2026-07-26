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Wildberries начал выплаты пострадавшим продавцам после атаки на склады: компенсации получат более 88 тысяч предпринимателей

Wildberries начал выплаты пострадавшим продавцам после атаки на склады: компенсации получат более 88 тысяч предпринимателей

Wildberries начал выплаты пострадавшим продавцам после атаки на склады: компенсации получат более 88 тысяч предпринимателей Елена ГалицкаяМаркетплейс Wildberries приступил к выплатам продавцам, которые понесли потери после атаки на складские объекты компании.

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