Происшествия
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Происшествия

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В Новосибирской области сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Пит-стоп безопасности»

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий на трассах сотрудники Госавтоинспекции Купинского района совместно с  работниками скорой медицинской помощи на автодороге К-01 «Купино-Байкал-Карасук» провели акцию «Пит‑стоп безопасности».

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