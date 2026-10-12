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Россиянам посоветовали начать закупаться к Новому году уже сейчас. Подробности

Россиянам посоветовали начать закупаться к Новому году уже сейчас. Подробности

На календаре – октябрь. Пора покупать продукты к Новому году! Такой совет дала агентству "Прайм" старший аналитик инвесткомпании "Риком-Траст" Валерия Попова.

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