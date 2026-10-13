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Виталий Королев назначил врио главы Ржевского округа

Виталий Королев назначил врио главы Ржевского округа

Николай Берлизов назначен временно исполняющим полномочия главы Ржевского округа на срок до избрания главы муниципалитета.

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