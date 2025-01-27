Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Как появилась самая древняя в мире цивилизация

Как появилась самая древняя в мире цивилизация

Считается, что самая древняя цивилизация возникла в Месопотамии. Но так ли это на самом деле?Ученые спорят между собой — какая же из обнаруженных древних цивилизаций древнее? Если раньше этот ответ был очевиден, то сейчас у нас есть несколько соперников в борьбе за это звание.

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