Как появилась самая древняя в мире цивилизация

Считается, что самая древняя цивилизация возникла в Месопотамии. Но так ли это на самом деле?Ученые спорят между собой — какая же из обнаруженных древних цивилизаций древнее? Если раньше этот ответ был очевиден, то сейчас у нас есть несколько соперников в борьбе за это звание.
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