Как появилась самая древняя в мире цивилизация

Считается, что самая древняя цивилизация возникла в Месопотамии. Но так ли это на самом деле?Ученые спорят между собой — какая же из обнаруженных древних цивилизаций древнее? Если раньше этот ответ был очевиден, то сейчас у нас есть несколько соперников в борьбе за это звание.