5 сентября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

5 сентября в мире отмечают День благотворительности и День опозданий. В этот день православные верующие вспоминают святого Луппа Солунского и священномученика Иринея, а в народе отмечают день Лупа Брусничника.
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