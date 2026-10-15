Нижегородский районный суд приговорил бывшего главу АНО «Горький» Глеба Коновалова к 4,5 года колонии общего режима, а руководителя ЧОП «Боец» Евгения Пономарева — к 4 годам за хищение почти 14 млн руб.
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