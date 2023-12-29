Изменяющие время квантовые батареи могут превзойти химические аналоги для хранения энергии

Зачем позволять таким мелочам, как причинно-следственные связи, мешать зарядке аккумуляторов? Батареи, использующие квантовые явления, которые, кажется, смеются над нашим обычным пониманием законов физики, могут быть использованы для хранения энергии.
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