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Этот таинственный мир

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Изменяющие время квантовые батареи могут превзойти химические аналоги для хранения энергии

Изменяющие время квантовые батареи могут превзойти химические аналоги для хранения энергии

Зачем позволять таким мелочам, как причинно-следственные связи, мешать зарядке аккумуляторов? Батареи, использующие квантовые явления, которые, кажется, смеются над нашим обычным пониманием законов физики, могут быть использованы для хранения энергии.

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