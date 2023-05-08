Ямальцы благоустраивают дом ветерана Великой Отечественной в Волновахском районе ДНР

В селе Свободное подшефного ЯНАО Волновахского района ДНР северяне приводят в порядок дом ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в Telegram-канале департамента строительства и жилищной политики ЯНАОВ селе Свободное подшефного ЯНАО Волновахского района ДНР северяне приводят в порядок дом ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в Telegram-канале департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Ямальские строители в преддверии Дня Победы решили помочь ветерану Михаилу Федоровичу Жидку.