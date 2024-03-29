В МЧС Татарстана составили карту опасных участков на водоемах для любителей рыбалки. Ведомство предупреждает, что на крупных водоемах Татарстана все еще есть лед, но на реках с быстрым течением появляется все больше опасных мест с промоинами, полыньями и непрочным льдом.