В МЧС Татарстана составили карту опасных участков на водоемах для любителей рыбалки. Ведомство предупреждает, что на крупных водоемах Татарстана все еще есть лед, но на реках с быстрым течением появляется все больше опасных мест с промоинами, полыньями и непрочным льдом.
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