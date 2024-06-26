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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Stellar Blade рассказали, какие нововведения появятся в игре — дорож...

Разработчики Stellar Blade рассказали, какие нововведения появятся в игре — дорож...

Разработчики Stellar Blade рассказали, какие нововведения появятся в игре — дорожная картаСтудия Shift Up опубликовала дорожную карту обновлений и нововведений для приключенческой игры Stellar Blade, которая вышла в апреле этого года на PlayStation 5 и стала самой продаваемой в США за месяц.

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