Разработчики Stellar Blade рассказали, какие нововведения появятся в игре — дорож...

Разработчики Stellar Blade рассказали, какие нововведения появятся в игре — дорожная картаСтудия Shift Up опубликовала дорожную карту обновлений и нововведений для приключенческой игры Stellar Blade, которая вышла в апреле этого года на PlayStation 5 и стала самой продаваемой в США за месяц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)