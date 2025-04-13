Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Душевые смесители Америки снова великие!

Душевые смесители Америки снова великие!

Душевые смесители Америки снова великие! Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик.

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Комментарии
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А
Алексей
Вообще-то в первой части поста, про душ. лейку, речь не про напор, а расход т.к. в л/мин - это расход воды, а напор это давление т.е. кг/см2 либо в атмосферах, либо Паскалях, кому как удобнее. Учитесь господа &quot;писатели&quot;😀
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12 час.
Юрий Ильинов
Автор описал ситуацию в США. В нашем ГОСТ указана пропускная способность. В данном случае автор не писатель, он корреспондент.
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10 час.
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