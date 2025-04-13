Душевые смесители Америки снова великие!

А

Алексей

Вообще-то в первой части поста, про душ. лейку, речь не про напор, а расход т.к. в л/мин - это расход воды, а напор это давление т.е. кг/см2 либо в атмосферах, либо Паскалях, кому как удобнее. Учитесь господа "писатели"😀