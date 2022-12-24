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Великобритания готовит передел ресурсов в Закавказье

Великобритания готовит передел ресурсов в Закавказье

АНДРЕЙ АРЕШЕВ Великобритания готовит передел ресурсов в Закавказье Кто добивается блокады Лачинского коридора и дискредитации российских миротворцев в Нагорном Карабахе 22 декабря, выступая в ходе очередного заседания правительства Армении, премьер-министр Никол Пашинян подверг критике российских миротворцев в Нагорном Карабахе за то, что они якобы не выполняют свои функции по контролю и предотвращению незаконных действий в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику.

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