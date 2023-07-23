Аргументы недели

98 711 подписчиков

Лукашенко поблагодарил Путина за слова, что если произойдет нападение на Белоруссию, Россия за нее вступится

Лукашенко поблагодарил Путина за слова, что если произойдет нападение на Белоруссию, Россия за нее вступится

Президент Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Российской Федерации Владимиром Путиным выразил благодарность своему собеседнику за заявление о том, что если произойдет нападение на Белоруссию, Москва за нее вступится.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх