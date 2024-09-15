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Закон, порядок, государство

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Танкистам армейского корпуса группировки войск «Восток» вручены государственные награды

Танкистам армейского корпуса группировки войск «Восток» вручены государственные награды

Церемония награждения прошла непосредственно на передовой в зоне специальной военной операции. .

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