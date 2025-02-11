В Мариуполе студенты-строители обсудили борьбу против украинского нацизма

Открытый урок о происхождении и развитии украинского неонацизма со студентами и Мариупольского строительного профильного колледжа активисты Ростовского отделения общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС), 10 февраля сообщает ИА Красная Весна.
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