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Военные России сорвали попытку переброски резервов ВСУ на купянском направлении

Военные России сорвали попытку переброски резервов ВСУ на купянском направлении

Российские военные сорвали попытку переброски резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовые позиции на купянском направлении в районе Новоселовского, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

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