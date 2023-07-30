Военные России сорвали попытку переброски резервов ВСУ на купянском направлении

Российские военные сорвали попытку переброски резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовые позиции на купянском направлении в районе Новоселовского, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
Российские военные сорвали попытку переброски резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовые позиции на купянском направлении в районе Новоселовского, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
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