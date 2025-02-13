Кино: Как барду с тремя гитарными аккордами удалось покорить сердца миллионов: В чем феномен Владимира Высоцкого

К бардам никто поначалу не относился всерьёз. Мало ли, что они там поют на кухнях под гитару? Но они оказались не так просты - очаровали научную интеллигенцию, выступая в разных НИИ, а потом пошли в народ.
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