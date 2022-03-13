Клэй Томпсон набрал 38 очков в победном матче против «Милуоки»

Клэй Томпсон набрал 38 очков в победном матче против «Милуоки»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон провел свой лучший матч после возвращения, набрав 38 очков в победной игре против «Милуоки» (122:109).

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