💪В преддверии Праздника Весны и Труда в Волгоградской области пересчитали трудоспособное население. Майские праздники — это время, которого с нетерпением ждут жители нашего региона и всей страны.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
💪В преддверии Праздника Весны и Труда в Волгоградской области пересчитали трудоспособное население. Майские праздники — это время, которого с нетерпением ждут жители нашего региона и всей страны.