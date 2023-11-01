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«Я буду надеяться, что и это обязательно случится», – Олег Винник посвятил трогательную речь, погибшим в небе над Синаем жене и детям

«Я буду надеяться, что и это обязательно случится», – Олег Винник посвятил трогательную речь, погибшим в небе над Синаем жене и детям

Со дня страшной авиакатастрофы над Синайским полуостровом прошло 8 лет. В результате крушения самолета погибло 224 человека.

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