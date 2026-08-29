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Скандалы в небе, холодный расчет и тайны Котсуолдса: почему в Британии вновь обсуждают Меган Маркл

Скандалы в небе, холодный расчет и тайны Котсуолдса: почему в Британии вновь обсуждают Меган Маркл

Слухи о том, что принц Гарри и Меган Маркл планируют снова пустить корни в Великобритании, разгораются с новой силой.

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