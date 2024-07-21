МиГ-29 и МиГ-31 отогнали от российской границы бомбардировщики В-52Н ВВС США

Москва, 21 июля, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Истребители МиГ-29 и МиГ-31 не допустили нарушения государственной границы РФ парой стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, сообщила 21 июля пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.
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