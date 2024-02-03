Врач-терапевт Рубан назвала самые канцерогенные продукты

Эксперт назвала вредные группы канцерогенных продуктов, способных вызвать рак желудка. Среди них алкоголь, красное и переработанное мясо, некоторые овощи и фрукты, копчености и соленья, соусы, маргарин и спреды, а также сладкие газированные напитки.
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