Врач-терапевт Рубан назвала самые канцерогенные продукты

Эксперт назвала вредные группы канцерогенных продуктов, способных вызвать рак желудка. Среди них алкоголь, красное и переработанное мясо, некоторые овощи и фрукты, копчености и соленья, соусы, маргарин и спреды, а также сладкие газированные напитки.