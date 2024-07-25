Калужские судебные приставы смогут применять силу

Судебным приставам разрешат в ряде случаев применять физическую силу и огнестрельное оружие в отношении гражданСудебным приставам разрешат в ряде случаев применять физическую силу и огнестрельное оружие в отношении граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)