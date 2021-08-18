Советский Союз развалили изменники: Лукашенко назвал имена

Меткая ворона Горбачёва Всё-таки ворона, пролетавшая над головой Горбачёва при его рождении, была права, когда отметила голову будущего и единственного президента СССР несмываемой печатью, – шельма получила метку.
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