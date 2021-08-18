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Советский Союз развалили изменники: Лукашенко назвал имена

Советский Союз развалили изменники: Лукашенко назвал имена

  Меткая ворона Горбачёва Всё-таки ворона, пролетавшая над головой Горбачёва при его рождении, была права, когда отметила голову будущего и единственного президента СССР несмываемой печатью, – шельма получила метку.

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Владимир Негода
Лукашенко прав , изменников Родины в цивилизованном мире отдают под суд !
Владимир Кричковский
В "цивилизованном" мире, изменников Родины всегда делили на угодных этому миру и неугодных. Под суд идут последние.
Vasily Golov
За что?УССР РСФСР провели референдум о Независимости.ЗА большинство.БССР уже сменила название и паспорта новые выдали.Прибалтика уже отвалила.Грузия Молдавия отвалили.Пока в новом СССР собирались жить казахи,таджики,узбеки и туркмены.. Они уши из СССР в Алма -Ате.Подписали вхождение в СНГ.
Taurus Zmei
Не тупи
Vasily Golov
Кого тупи?
Дед Воевода
Народ-то за, чтобы снести ельцин-центр, ликвидировать место захоронения предателя, выкопав и спалив труп алкаша, а горби судить, предварительно восстановив в уголовном Кодексе статьи о смертной казни. Но в том-то и дело, что народ в современной РФ ничего не решает. Всё решают "кроты" внедренные иностранными разведками в структуры государственной власти СССР еще до смерти Сталина. Им на народное мнение наплевать. Разрушили и поделили между собой несметные богатства СССР, созданные несколькими поколениями советского народа, отгрохали в честь своей победы над СССР ельцин-центр, накрыли Мавзолей Ленина фанерным ящиком и теперь ежегодно демонстративно ходят мимо этого фанерного ящика, празднуя свою Победу над СССР.
Taurus Zmei
Молодец!!!!
Борис Николаевич
Горбача не садят в тюрьму за его преступления по одной причине, чтобы не было прецедента! Они не столько думают о спасении этого упыря, сколько о саоей шкуре. Не даром же приняли закон о неподсудности экс первых лиц в тране! Этот закон позволяет им безнаказанно творить любые преступления протв народа!
Михаил Воробьев
Эта вакханалия тех времён, у народа отняла очень многое. Я работал в то время начальником смены на УЗТМ. После окончании смены утром, я как раз проводил летучку по выполнению заданий. После нескольких результатов, мы услышали обращение ГКЧП по радио о государственной измене. Они сообщали, что этого допустить нельзя. Мы прослушали до конца сообщения и переключились на обсуждение действий ГКЧП. После обсуждения сообщения, нам стало не до летучке. Зная, что народ до этого голосовал за единство СССР, мы ожидали, что арест Ельцина не за горами, но в последствии было сообщение противоположное предыдущему. Об остальном часть народа не пошла за ГКЧП и Ельцин со своим окружением (изменников) совершили преступление, которое до сих пор не было осуждено.
Анатолий Пахотин
Какая же все-таки мразь-этот горбачев!!! О его пресловутой райке, которая очень много принесла вреда СССР, я уже не говорю
Любовь
Только, кажется уже поздно ...СССР уже так опаскуден в сознании людей, что ярых его сторонников все меньше и меньше .А молодое поколение и вовсе его ненавидит Так что время упущено , потому Горбачева и Ельцина , да и Кравчука никто не осудит
Валерий Евстафьев
Из 16 миллионов членов КПСС все куда-то испарились (сейчас и ста тысяч коммунистов не наберётся) и все они прячутся за спинами Горбачёва и Ельцина, когда обсуждаются причины краха СССР. Так в ком причина? В этих двоих, или в 16 миллионах? Думаю, что если вера потеряна у всех, то пинать двух козлов отпущения, значит, не замечать потерю веры. Материализм и вера - две вещи вообще несовместные. Идея уже "не владела массами" и перестала быть "материальной силой" - это подтверждается пассивностью 16 миллионов, а не кипучей контрреволюционной деятельностью этих двоих. Товарищи коммунисты в основной своей массе променяли идею служения обществу на: - личное благосостояние (многие, как Е. М. Примаков, прямо заявили, что "жить надо, как на западе"); - бюрократическое служение начальству; - бездумное одобрение, даже при внутреннем несогласии и т.д. Двойные стандарты легко разрушили материалистическую идею социализма. Вот вам и причина.
Vlad Иванов
Хочу использовать следующее сравнение. По морям, по волнам ходил наскоро сколоченный корабль под названием СССР. На капитанском мостике была вывеска «ЦК КПСС». Однажды, в ясную погоду, когда корабль выполнял рейс в порт «Развитой социализм» команда взбунтовалась, капитан бросил руль и корабль врезался в риф. Корабль был сработан кое как, и мгновенно превратился в обломки. Капитана и его помощников выбросило на берег, кое кто из команды утонули, других течением прибило к плодородному острову, а иные до сих пор держаться за обломки в океане и орут: «Спаси нас, Товарищ Сталин!», «Верните наш корабль!», «Капитана - на мыло!» А теперь вопрос экспертам: Кого бы Вы поддержали?
Taurus Zmei
Время покажет
Валерий Евстафьев
Чтобы кто сейчас не говорил об опыте РСФСР-СССР, корабль выполнил свою историческую задачу: - обеспечил захват и удержание власти и не дал раздербанить Российскую империю западу на полных законных демократических основаниях; - заменил неэффективную элиту более эффективной и мотивированной элитой; - победил неграмотность и установил эффективный социальный лифт; - создал собственную науку, культуру, экономику, оборону и политику; - выстоял перед прямой агрессией запада; - навсегда определил Россию, как геополитический водораздел между востоком и западом; - обеспечил опережающее развитие бывших окраин Российской империи; - показал возможность и накопил опыт плановой экономики при полной национализации недр и средств производства; - показал возможность и накопил опыт бесплатного образования и здравоохранения; - показал всесилие, беспринципность и неэффективность государственной бюрократии; - показал невозможность установления справедливости в обществе без прочной моральной его основы; - показал ущербность и ограниченность материалистического мировоззрения для мотивации и цели развития человеческой личности; - обеспечил основу нашего сегодняшнего суверенитета, что даёт нам возможность сейчас спокойно смотреть в будущее и выбирать наиболее приемлемый путь развития.
Vlad Иванов
Справедливо, но не утешает! Ради этих достижений нужно было уничтожать своих граждан, искать повсюду врагов, преследовать и терроризировать инакомыслящих, вести бесконечную борьбу с «буржуазной идеологией»?
Валерий Евстафьев
Очевидно, что по-другому не получилось, не судьба. Сейчас, задним умом легко рассуждать, что: - "надо было идти другим путём", но выбрана была марксова материалистическая теория и фейербахова материалистическая философия; - если бы строили с Богом, а не против Него, было бы лучше: надо было опереться на христианскую мораль, привлечь церковь на свою сторону, не было бы этой звериной жестокости и сторонников было бы в разы больше. Как у Блока "... впереди Иисус Христос". Но бес попутал В.И. Ленина - оголтелая жажда справедливости и мести вождя и распоясавшегося хама сделала то, что сделала.
Vlad Иванов
Н-да, дружище со знанием марксизма у Вас не шибко. Маньяк Ульянов говорил, что тот не марксист кто не доводит классовую борьбу до диктатуры пролетариата, а эта диктатура - путь к уничтожению классов. Что получилось в российской действительности? Когда начали искать пролетариат, то оказалось, что рабочие хотят работать и зарабатывать, а не бунтовать под руководством еврейчиков. Их обозвали «рабочей аристократией и пошли к городским босякам. Этим разъяснили смысл лозунга «грабь награбленное», дали наган и послали уничтожать классы, а дальше, пошло, поехало!
Валерий Евстафьев
Признаю. Последний экзамен по научному коммунизм был в 1977 году. С тех пор не перечитывал. Там, где я учился, Вы, похоже, преподавали. Лишних знаний не бывает.
Валерий Евстафьев
И последний риторический вопрос: что это за Союз у нас был, который смогли разрушить два прораба-строителя? Нам нужен другой социализм, построенный на более прочном основании, идея социализма должна быть действительно научной, которая даже не снилась материалистам. Пока материалисты прочно удерживают научные позиции, то и сны учёным снятся исключительно материалистические - где денег взять, или чтобы ещё продать... Исходя из выше сказанного резюмирую: батька в принципе неправ в оценке причины краха СССР, но абсолютно прав в искусственном поддержании своего традиционного советского социализма, пока не созрели условия для появления нового, прочного и долговечного. Уйди он сейчас, братья белорусы моментально скинут маски приличия (как во время этих идиотских протестов, маски приличия были оставлены дома) всё продадут, разворуют, пропьют и останутся ни с чем, будут не хозяевами своей страны, а наемными работниками у зарубежных хозяев, если повезёт найти у них работу. Белорусы, берегите Батьку! Да это они итак знают. Грустно им от отсутствия этой самой новой идеи нового социализма, так и нам в России без неё не весело. Но мы понимаем, что идея должна хорошо созреть, поэтому не дёргаемся и на провокации не идём.
Vasily Golov
1990г.Все республики приняли декларации о Независимости и суверенитете.Лето 1991г они законодательно утвердили Независимость. БССР не принимала? Троица РСФСР,УССР и БССР в числе первых.Им надоело,видимо.кормить других.Теперь,задним числом,называть фамилии виновных- не хорошо.Могут ли нынешние Независимые и суверенные жить на свои деньги?Все повязли в долгах. Кредиты рано или попозже придется возвращать или объявлять дефолт.
Vladimir Lioubimcev
Был всесоюзный референдум, и народ ОДНОЗНАЧНО ответил, что СССР - БЫТЬ! А кто там, небольшой кучкой предателей, подписывал себе "суверенитеты" (местечковские царьки), это незаконно!!
Vasily Golov
Всеукраинский референдум 1 декабря 1991 года (укр. Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року) — референдум в подтверждение Акта провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, назначенный постановлением Верховного Совета Украинской ССР от 11 октября 1991 года и прошедший в один день с первыми выборами президента Украины. 19 сентября 1991 года Белорусская Советская Социалистическая Республика (БССР) была переименована в Республику Беларусь, были приняты новый государственный герб и новый государственный флаг, а позднее — новая Конституция и гражданский паспорт. Плюнули на итоги Всесоюзного референдума.Передумали.Референдум о независимости России) — всенародное голосование, проведённое в Российской СФСР 1 декабря 1991 года.
Vladimir Lioubimcev
НИКАКОГО референдума "о независимости России" НЕ БЫЛО! Что вы тут выдумываете?
Александр
С какой-то сказочной легкостью меняется власть потому, что нет государственного стержня. Куча каких-то сборищ, именующих себя партиями; административно-территориальные образования и их администрация мнят себя чуть ли не самостоятельными государствами. Среди этой мишуры попадаются даже президенты и, как всегда, ну очень древние народы. Отколовшиеся пародии на неизвестно что с удивлением тоже узнали, что они из древнейших, и давай лаять на Россию, что посмела прервать их всемирно значимое восхождение, а оккупировала и эксплуатировала: заставила вместо ишаков ездить на авто, пахать землю трактором, работать на заводе, а детей учить в школах и вузах. В монархии стержень - монарх; нормально возникшем буржуазном обществе - остатки монархии и нувориши. В нашей псевдокапиталистической и полубандитской стране, которую торопятся обобрать всплывшие из помоек выродки, таким стерженьком пока является президент, правда, тоже обвешанный личными обязательствами. Надо что-то делать с этим бардаком.
Vladimir Lioubimcev
Абсолютно согласен с Лукашенко!!!
Валерий Штутин
Здесь нельзя все сказать однозначно. Советская экономика, плановое хозяйство, трещало по швам, да и сама модель "социализма", в том виде, что была в СССР, тормозила, тянула в болото общество и всю страну. Напрашивался вывод, надо что-то менять, причем так, чтобы не потерять достигнутого, но дать возможность быстро двигаться вперед. Ну и, конечно, перестать врать, особенно про "отсутствие инфляции". Да, цены были фиксированными, но производство падало, расширялся дефицит, все это следствие реальной инфляции, а не ее отсутствия. Собственно, в 90-е это и продолжилось, только в более явном виде. А Горбачев, вроде поняв это, не понимал (или вовсе не знал) как и что надо изменить. Не знаю, может кто знает другие способы, но, по--моему, надо было повышать производительность труда путем разработок и внедрения новых технологий, автоматизаций различных процессов, возможно с привлечением опытов других стран. Вместо этого стали требовать повышения производительности труда за счет урезания расходов, зарплаты (хочешь больше заработать, работай больше, делай больше!), при этом ничего не предлагая менять в принципе. Не удивительно, что экономика стала "сыпаться", а вслед за ней начались политические процессы: заявления прибалтийских республик о выходе из СССР, затем Молдова. А потом начался полный бардак, закончившийся развалом СССР. Просто рядом с Горбачевым не оказалось хорошего управленца, менеджера, как сейчас говорят, а оказались закостенелые чинуши, хорошо рассказывающие про "преимущества социализма и коммунизма" и ни хрена не соображающие в конкретных делах. Ельцин потом, вроде, что-то и попытался сделать, но ставку тогда его команда сделала не на появление и развитие новых технологий, а на замену деградировавшей советской экономики западной (там все лучше, будем жить, как там), т.е. типа "давайте все свое разрушим, а там заграница нам свое даст взамен, заживем красиво". А на голом месте самые совершенные технологии ничего не дали, да и стоили они немало, при полной разрухе их приобрести нельзя, а задаром никто ничего давать не хотел и не стал (да и сейчас, никто "просто так" ничего делать не станет, изобретай свое или покупай готовое у других).
Taurus Zmei
Демагогия
Валерий Штутин
Вы знаете, я с Вами согласен! Это мои рассуждения и мое мнение. Конечно, можно сейчас говорить о предательстве Горбачева, Ельцина и многих других. А вот, окажитесь Вы в 1985 году на месте Горбачева, с чего бы Вы начали, как повели бы? Или просто ничего, пусть все течет своим чередом, а мы также раз в 5 лет будем созывать съезды партии, принимать пятилетние планы (исторические), клеймить позором капитализм, говорить о тожестве социализма и коммунизма. А полки в магазинах все пустеют и пустеют.
Taurus Zmei
А не интересовались почему пустели полки в магазинах?
Валерий Штутин
Задумывался. Уже написал: инфляция, она привела к пустым полкам. Все просто, сейчас, при сокращении выпуска каких-либо товаров повышают цены так, что не все могут их приобрести. А тогда это делать было нельзя, поэтому приобретали все..., но те, кто, так сказать, "успел", ведь на всех не хватало! Вот Вам и пустые полки. А вот причины этой инфляции, это другой вопрос. Причина-это падение производства, снижение его качества, хотя громогласно, с трибун, все кричали о росте. Это похоже на страуса, прячут голову в песок и делают вид, что спрятались. К слову сказать, у Ельцина были все возможности дать толчок к росту, но он, как я уже написал, предпочел другое: все порушить и начать на новом месте что-нибудь, а что, он и сам, судя по всему, не очень понимал.
реванш
Лукашенко абсолютно прав!
Геннадий Бережнов
Ельцин дважды из зала гавкнул на власть и оказался на гребне борьбы за демократию. А к чему привёл страну всем известно. Мера веса в истории не в словах, а в делах человека!
Геннадий Гордышев
Браво аплодирую стоя. НОООО так давайте же решать вопрос, должен же быть грамотный человек болеющий за СССР и посадим Горбачова и снесем Ельцин центр давайте товарищи давайте. К моему огромному сожалению не особо образованный в этих вопросах человек. Но поддержу любого образованного и понимающего человека как этот вопрос решить.
Vladimir Osheschko
Глас вопиющего в пустыне. Кто же этот памятник предательству посадит?!
Владимир Герасимов
Кто сей час имет власть пришёл благодаря предательству к ней?И не будет суда над обосраным вороной Горбачёвым и сноса памятника пьянице.Власть это золотое дно и не прикосновенность.

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