Столтенберг заявил, что поддержка Украины со стороны стран НАТО продолжится

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на фоне блокирования правительством Словакии пакета военной помощи Украине высказал мнение, что поддержка украинского государства со стороны альянса продолжится.
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