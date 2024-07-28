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Царьград

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День крещения Руси: что нельзя делать 28 июля, чтобы избежать напастей

День крещения Руси: что нельзя делать 28 июля, чтобы избежать напастей

Чтобы избежать бед, существуют определенные запреты на этот день.Сегодня, 28 июля, православная церковь отмечает один из важнейших религиозных праздников — День крещения Руси.

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