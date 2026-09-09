Трамп заявил, что США сейчас не рассматривают переговоры с Ираном

Вашингтон на нынешнем этапе не добивается соглашения с Тегераном о прекращении боевых действий. С таким заявлением президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, фактически зафиксировав разворот в своей прежней риторике.