Идею изменить модель проведения ЕГЭ оценил зампред комитета Госдумы Онищенко

Выпускники среднеобразовательных учреждений в следующем году будут сдавать ЕГЭ по новым экзаменационным правилам, которые будут созданы на базе государственных образовательных стандартов среднего и общего образования, передает "ПолитЭксперт".
Выпускники среднеобразовательных учреждений в следующем году будут сдавать ЕГЭ по новым экзаменационным правилам, которые будут созданы на базе государственных образовательных стандартов среднего и общего образования, передает "ПолитЭксперт".
Свежие комментарии