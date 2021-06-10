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Идею изменить модель проведения ЕГЭ оценил зампред комитета Госдумы Онищенко

Идею изменить модель проведения ЕГЭ оценил зампред комитета Госдумы Онищенко

Выпускники среднеобразовательных учреждений в следующем году будут сдавать ЕГЭ по новым экзаменационным правилам, которые будут созданы на базе государственных образовательных стандартов среднего и общего образования, передает "ПолитЭксперт".

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